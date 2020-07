Novella inviata de "La vita in diretta" insieme alla figlia Debora, Sandra Milo si è prodigata in uno strano consiglio con i limoni

Momento imbarazzante a La vita in diretta Estate su Rai 1, con protagonista niente meno che Sandra Milo. L’attrice è infatti stata nominata come inviata speciale della trasmissione insieme alla figlia Debora Ergas. Così, nel corso dell’ultima puntata andata in onda, si è collegata da Sorrento per mostrare alcuni prodotti tipici del territorio.

Tra essi vi erano anche gli iconici quanto deliziosi limoni, uno dei quali ha fornito all’artista 87enne lo spunto per rivolgere un singolare consiglio al pubblico da casa.

Sandra Milo: l’imbarazzante consiglio coi limoni

“Se prendete qualche piccola buccia di limone e ve la mettete nel reggiseno, proverete un senso di freschezza straordinario”, ha di fatto detto Sandra Milo.

Le sue parole sono state accolte in studio con risate e un pizzico di evidente imbarazzo nei conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu. Quando la linea è tornata a loro, Masi ha difatti commentato: “Ma non si può fare”, chiudendo così la divertente scenetta.

Qualche settimana fa l’attrice nata a Tunisi nel 1933 aveva iniziato uno sciopero della fame per chiedere al premier Conte un sostegno fattivo per i lavoratori dello spettacolo. Aveva anche ricevuto una telefonata dal primo ministro, come dichiarato a Un giorno da pecora.