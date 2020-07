In una recente intervista, Antonio Zequila è tornato a parlare della ex coinquilina Antonella Elia e della collega Barbara D’Urso

Il Grande Fratello Vip 4 si è concluso da circa tra mesi, ma per Antonio Zequila pare ci siano ancora degli screzi da risolvere. Si tratta nello specifico di quelli con Antonella Elia, come da lui stesso confermato in una recente intervista a Radio Italia Anni 60.

L’attore ha difatti dichiarato che la showgirl piemontese stia recitando un copione a Temptation Island, dove sta partecipando insieme al compagno Pietro Delle Piane.

Antonella esprime la sua opinione sulla parabola di Antonio… il rapporto tra loro è diventato sempre più difficile da recuperare. #GFVIP pic.twitter.com/qedbRrtdZD — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 1, 2020

Antonio Zequila confessa delusioni e sentimenti

“Penso che sia un copione già scritto, dove sono andati a litigare.

Poi usciranno, faranno pace, si inventeranno che si sposeranno e poi non lo faranno mai. La Elia è un’ottima stratega, però la sua perfidia supera il suo vittimismo”. Zequila ha inoltre precisato che Antonella lo ha molto deluso, non essendo una persona cristallina e sincera come lui. Ricordiamo infatti che in un primo momento l’ex spalla di Mike Bongiorno si era legata all’attore napoletano, per poi allontanarsi e avvicinarsi invece a Sossio Aruta.

“Ha dimostrato la sua per1dia e la sua lungimiranza nel suo gioco. Secondo me, sono d’accordo e hanno fatto un copione, sono convinto al mille per mille” ha precisato ancora Antonio.





Per finire, Zequila ha poi anche esternato una particolare insinuazione su Barbara D’Urso.

“Se l’ho corteggiata? Mi piace, Barbara è una bellissima donna. Per l’età che ha, gli anni se li porta benissimo! Se ho pensato a lei come preda? Può darsi che lei ha pensato a me…! A volte la vita è imprevedibile…”.