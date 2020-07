Alessandra Amoroso cambia look: la risposta ai fan

Alessandra Amoroso continua a cambiare look e risponde ai fan che la criticano.

Alessandra Amoroso, che sta ottenendo un grande successo con il video di Karaoke, cambia di nuovo look e, dopo averlo mostrato su Instagram, risponde ai suoi fan. Quest’anno per Alessandra è stato ricco di cambiamenti, sia nella sua vita privata che in quella professionale, per questo continua a stravolgere anche il suo aspetto esteriore.

La cantante ha voluto dare un taglio ai suoi capelli, per mettere un punto definitivo al periodo della quarantena, che l’ha messa a dura prova. I suoi capelli sono molto diversi dal solito: ha una nuova frangetta e un colore bianco.

Visualizza questo post su Instagram Selfie 🤳🏽 post taglio! 🦢 #gmilbellodelledonne #defriscu Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 8 Lug 2020 alle ore 4:12 PDT

Alessandra Amoroso cambia look

Alessandra Amoroso ha deciso di cambiare di nuovo il suo look ma questa volta i fan non si sono mostrati particolarmente entusiasti. Alcuni follower le hanno chiesto per quale motivo ha deciso di stravolgere così tanto il suo look, arrivando a chiederle addirittura se ha perso completamente la testa. La cantante cerca di evitare di dare peso alle parole degli utenti su Instagram e ha deciso di rispondere con grande ironia, felice e fiera della scelta che ha preso.





Al commento di un utente che le ha scritto “hai perso completamente la testa“, Alessandra Amoroso ha risposto: “non l’ho mai avuta attaccata“. Parole ironiche e simpatiche per mettere subito a tacere una polemica totalmente priva di senso. Tanti altri utenti hanno preso le sue difese mostrandosi completamente d’accordo con la sua scelta.

Una delle sue migliori amiche, Emma Marrone, ha subito mostrato solidarietà alla Amoroso, apprezzando il suo nuovo taglio. La cantante sta benissimo con questo nuovo look e continua a mantenere il suo sorriso, lontana dalle critiche.