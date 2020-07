Cristina Incorvaia ha confessato di essere stata con Cristian Gallella, da poco reduce dalla separazione con Tara Gabrieletto

Cristina Incorvaia è stata una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne, ma è stato a Temptation Island che l’abbiamo conosciuta meglio. La donna, ad ogni modo, è tornata recentemente sulla cresta del gossip per via di una particolare rivelazione.

Ha infatti raccontato sui social di aver avuto una storia con Cristian Gallella, a sua volta ex tronista del popolare dating show di Maria De Filippi.





La rivelazione è giunta del resto a pochi giorni dall’ufficializzazione della separazione tra Cristian e l’ormai ex moglie Tara Gabrieletto, conosciuta proprio nel parterre della trasmissione di Canale 5.

“In tutta onestà, conoscendo un po’ anche Cristian visto che è un mio ex di tanti anni fa, non li ho mai visti benissimo insieme come coppia”. Così ha dunque svelato la bella Cristina, che ha rimarcato di non trovare affatto affini i due ex coniugi, sia per gusti personali che per mentalità e carattere.

Cristian e Tara, addio

Nel mentre, come detto, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno annunciato qualche giorno fa di essersi separati.

Nessuno dei due ha tuttavia voluto rivelare per ora i motivi di tale decisione, seppur la prima a rendere nota la tempesta in corso era stata proprio l’ex corteggiatrice. In quell’occasione, rispondendo ai suoi follower, la giovane aveva precisato di stare vivendo un momento particolarmente difficile. Così i più attenti aveva subito intuito che qualcosa nella coppia non andava per il verso giunto.