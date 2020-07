Le voci sulla liaison tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi non si contano più: gli indizi sulla possibile frequentazione a maggio

Negli ultimi giorni all’interno del mondo del gossip è letteralmente scoppiato il caso relativo al triangolo amoroso tra Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez. Se nelle scorse ore la showgirl argentina ha smentito il presunto tradimento, c’è tuttavia ancora chi vede nelle sue parole solo un modo per cercare di salvaguardare il figlio Santiago.

La presentatrice sudamericana si è riferita nello specifico ai rumors concernenti le modalità con cui avrebbe scoperto la liaison tra il marito a la collega romana. Nel post in questione, Belen ha dunque precisato di avere con Alessia “un bellissimo rapporto di stima reciproca” e che “non è mai successo niente, nessun messaggio, nessun iPad”. Nonostante la smentita, le segnalazioni sul rapporto fra il ballerino di Amici e la conduttrice delle Iene ormai non si contano più.

Stefano e Alessia insieme dopo il lockdown?

L’ultima notizia riguarda nel dettaglio un fiore viola che è stato condiviso su Instagram sia da Stefano sia da Alessia nello stesso periodo. Verso la fine di maggio entrambi si trovavano infatti tra Positano e Ponza e il fiore comparso sui social pare essere proprio lo stesso, soprattutto per un medesimo difetto su un petalo. Sempre in quel periodo, tra l’altro, la Marcuzzi ha condiviso online la foto di un tramonto a Ponza con la scritta “Miss This”, seguita da un like del De Martino.

Avranno forse colto l’occasione per rivedersi dopo tanti mesi di lockdown?