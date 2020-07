Elisabetta Canalis adotta un cane abbandonato durante il lockdown

Elisabetta Canalis ha deciso di adottare un cane abbandonato durante il lockdown.

Elisabetta Canalis, che ha conquistato i suoi fan con uno scatto in costume, ha adottato un cane che è stato abbandonato durante il lockdown. La showgirl dimostra ancora una volta di avere un cuore grande e di essere molto sensibile, soprattutto quando si tratta di animali.

Condivide spesso sul suo profilo Instagram annunci di animali che cercano casa e combatte per difendere i randagi e cercare di migliorare la loro situazione. La famiglia della Canalis, quindi, si allarga e fa spazio ad un cucciolo.

Elisabetta Canalis adotta un cane

Elisabetta Canalis, particolarmente sensibile alle questioni che riguardano gli animali, è arrivata in Sardegna per trascorrere le sue vacanze e ha deciso di fare visita al canile olbiese della Lida, un’associazione che si occupa di trovare una famiglia ai cani abbandonati. In questo canile la Canalis ha incontrato Nello, un cagnolino che ha vissuto una storia molto triste e che è stato abbandonato durante il lockdown. L’amore è scoppiato immediatamente e la showgirl ha deciso di prendersene cura.





Elisabetta Canalis ha deciso di adottare il cucciolo e ha raccontato tutto su Instagram. “Nello è stato abbandonato (ed investito) ai tempi della quarantena per il Covid, qui in Sardegna” ha spiegato la Canalis, aggiungendo che alcuni angeli lo hanno trovato e accolto al rifugio Lida di Olbia.

La showgirl era già rimasta colpita dalla foto di questo cagnolino. “Adottare è meraviglioso, ma soprattutto averlo fatto nella mia Isola dove c’è moltissima necessità di sterilizzazioni ed adozioni è una soddisfazione ancora più grande” ha spiegato Elisabetta Canalis, che ha aggiunto che presto Nello andrà con loro in America, per essere amato come tutti gli altri cani della showgirl. Un posto speciale lo ha già trovato nel cuore della piccola Skyler.