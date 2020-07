Giorgio Mastrota e Natalia Estrada stanno per diventare nonni per la seconda volta.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada stanno per diventare nonni per la seconda volta. La figlia Natalia Junior, come ha annunciato il conduttore di televendite, è incinta del secondo figlio. Due anni fa è nato il piccolo Marlo, avuto dal compagno Daniel, guida alpina.

Marlo è nato qualche mese dopo Leonardo, il quarto figlio di Mastrota, avuto dall’attuale compagna Floribeth Gutierrez. La gravidanza di Natalia Mastrota è quasi alla fine, infatti la ragazza si è recata a Milano per l’ultima ecografia.

Visualizza questo post su Instagram #pollicione nonno bis😜 ci siamo Un post condiviso da pollicione (@giorgiomastrota) in data: 7 Lug 2020 alle ore 10:10 PDT

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni

Natalia Mastrota è incinta del secondo figlio e questo significa che i genitori Giorgio Mastrota e Natalia Estrada stanno per diventare nonni bis. La ragazza non ha seguito le orme di mamma e papà e ha deciso di non entrare nel mondo dello spettacolo, ma di praticare sci alpinismo a livello agonistico. Con il compagno Daniel e il figlio Marlo vivono a Chamonix, tra le montagne, anche per via del lavoro di lui.

Da quando sono diventati nonni per la prima volta, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada si sono avvicinati. Diventare nonni li ha stupiti, li ha resi orgogliosi e questo li ha spinti a sentirsi spesso, come ha rivelato il conduttore.

Natalia Estrada ha lasciato da tempo il mondo dello spettacolo per dedicarsi ai cavalli e si è risposata con il suo compagno Andrea, con cui vive in un ranch in Piemonte. Mastrota ha avuto un figlio dalla precedente compagna e due figli dalla compagna attuale. Ora condivideranno l’emozione di diventare nonni per la seconda volta.