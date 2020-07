Il famoso direttore d'orchestra Demo Morselli fuori da I Fatti Vostri. Magalli dichiara che stavolta non c'è il suo zampino.

Demo Morselli è fuori da I Fatti Vostri, il famoso programma televisivo condotto da Giancarlo Magalli. Il direttore d’orchestra e compositore, tra i più amati nel mondo dello spettacolo italiano, verrà quindi sostituito dopo ben sette anni di presenza.



I Fatti Vostri, fuori Demo Morselli

“Anche Demo è stato fatto fuori dal programma. Trovatemi una persona che non ha mai litigato con Magalli“, ha dichiarato un altro ex protagonista del programma televisivo, scatenando ipotesi e gossip. Il padrone di casa ha prontamente replicato con un post su Facebook: “Il solito astioso, di cui non voglio nemmeno fare il nome, ha dichiarato ai giornali che il prossimo anno, a I Fatti Vostri, Demo Morselli non ci sarà per colpa mia e la fitta schiera dei giornalastri si è precipitata a diffondere la notizia senza prendersi la briga di verificare”.

Secondo quanto riporta Magalli, il Maestro avrebbe confermato con sincerità che la sua sostituzione non ha nulla a che fare con lui. “Anzi, mi sono molto battuto per evitarla, assieme a quella di Roberta Morise (e anche lei lo ha confermato)”, prosegue il conduttore del programma, “Quindi per amore di polemica si diffondono notizie false e diffamatorie alle quali potrei anche cominciare a rispondere con gli avvocati”.





Magalli si scontra con Adriana Volpe

Giancarlo Magalli è da qualche giorno nell’occhio del ciclone per una discussione intercorsa con Adriana Volpe, avvenuta sui social. Lui avrebbe infatti pubblicato un messaggio in cui si prendeva gioco degli ascolti di Ogni Mattina, programma condotto dalla presentatrice, con annessa emoticon canzonatoria.

Lei ha subito risposto, in diretta televisiva, accusandolo di aver fatto crollare gli ascolti de I Fatti Vostri e di non essere stato educato. “Se Adriana è così fenomenale, perché sta su una rete minore?“, ha ribattuto Magalli.