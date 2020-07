Dopo Giancarlo Magalli, anche Rita Dalla Chiesa si è scagliata contro Adriana Volpe a seguito dei pochi ascolti di "Ogni Mattina" su TV8

Gli ascolti di Ogni Mattina, il nuovo show condotto su TV8 da Adriana Volpe e Alessio Viola, non stanno ottenendo i risultati sperati. Di questa debacle pare essere particolarmente “felice” una persona in particolare, che non ha nemmeno pensato di nascondersi bensì di palesarlo chiaramente sui social.

Stiamo parlando di Giancarlo Magalli, da anni è in guerra contro la presentatrice triestina nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Rita Dalla Chiesa contro Adriana Volpe

Dopo le numerose frecciatine a distanza dei due ex colleghi di casa Rai, ecco che nelle ultime ore sono giunte alla Volpe anche le critiche di Rita Dalla Chiesa. Per la precisione, dopo la pubblicazione di un articolo di Davide Maggio che riportava la notizia, la giornalista partenopea ha risposto con un emoticon sorridente che lacrima dal ridere.

A dire la verità, non è la prima volta che l’ex padrona di casa di Forum si scaglia contro Adriana Volpe. Tempo fa aveva infatti già affermato: “Aspetto il confronto Magalli-Volpe. Così lei la pianta di fare la vittima e di parlare male di lui e della Rai”.

Giancarlo Magalli percula Adriana Volpe: «0,9%․ Chi deve capire capisce» 😂😂😂https://t.co/DFaMAxxYuT — Davide Maggio (@davidemaggio) July 7, 2020

La reazione di Rita Dalla Chiesa non è però piaciuta a diversi internauti, che si sono rivolti amaramente contro di lei. La diretta interessata non è tuttavia rimasta ad ascoltare, ma ha replicato con fermezza: “Ma si scandalizzi per le cose serie…. non per una risata!”.