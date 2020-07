Temptation Island 7, le anticipazioni della puntata del 9 luglio

Dopo il grande successo della prima puntata, ecco le anticipazioni per la puntata di Temptation Island 7 che andrà in onda il 9 luglio.

Dopo l’incredibile successo della prima puntata andata in onda la scorsa settimana vediamo insieme le anticipazioni per la puntata del 9 luglio di Temptation Island, la popolare trasmissione televisiva di Canale 5 condotta anche quest’anno dal romano Filippo Bisciglia.

Si tratta della settima edizione del docureality dei sentimenti, che sette giorni fa ha totalizzato complessivamente 3.700.000 di spettatori e il 21.63% di share.





Temptation Island, le anticipazioni

Dopo le prime timide mosse dei concorrenti accennate la scorsa settimana, dove i fidanzati e le fidanzate hanno aperto le porte del loro cuore raccontando isolati nei rispettivi villaggi le loro esperienze sentimentali, in questa seconda puntata vedremo come verranno scombussolati gli equilibri tra le coppie in gara.

Nella scorsa puntata infatti sono bastate alcune confessioni che Sofia ha fatto al single Alex per scuotere il rapporto con Alessandro, il fidanzato di quest’ultima. In serata tra due dovrebbe avvenire un confronto anticipato, di modo da scoprire se la coppia è effettivamente arrivata al capolinea oppure è rimasta una minima speranza di riappacificarsi davanti al falò.

Rimangono tuttavia aperti i giochi per le altre coppie in gara, che nel corso di questi giorni dovranno sciogliere i dubbi che li hanno spinti a partecipare al programma.

Tra i concorrenti rimasti troviamo Anna e Andrea, Annamaria e Antonio, Valeria e Ciavy, Sofia e Alessandro, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.