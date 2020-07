Nuove clamorose indiscrezioni su Ylenia Carrisi la vedrebbero felicemente sposata e accasata ai Caraibi

È passato oltre un quarto di secolo da quando Ylenia Carrisi è misteriosamente scomparsa a New Orleans lasciando nel più completo sgomento i genitori e i fratelli. All’epoca la figlia di Al Bano e Romina Power era in compagnia di Alexander Masekela, un giovane dipendente dalla droga nonché primo indiziato per la sua scomparsa.

Gli investigatori non hanno tuttavia trovato mai nulla a suo carico, pertanto l’uomo non è mai stato adeguatamente indagato.

Ylenia Carrisi: le nuove ipotesi

Nel corso degli anni, tante sono state le segnalazioni sulla giovane figlia d’arte, senza purtroppo che nessuna di esse abbia mai portato a una pista sicura. La più concreta pareva essere quella di un serial killler, ma tra i corpi delle ragazze rinvenute non c’era quello della povera Ylenia.

Un’altra pista accreditata era stata quella di un convento in Arizona, dove la giovane si sarebbe rifugiata per evitare la vita mondana. A renderla nota era stata qualche tempo fa la detective Gwen Guggenheim, ma al momento non vi sono notizie certe nemmeno su questa ipotesi. Cosa è dunque realmente successo a Ylenia Carrisi?

L’ultima voce che sta circolando è quella secondo cui la primogenita di Albano e Romina sarebbe sposata con un uomo chiamato “Gringo” e vivrebbe a Santo Domingo. Di questa possibilità ne hanno parlato diversi giornali nazionali, ma la fonte principale è stata la trasmissione spagnola Salvame. Secondo papà Al Bano si tratta dell’ennesima speculazione, tuttavia qualcuno è pronto a sostenere che Ylenia sia realmente ancora viva.