Nel corso della seconda puntata di Temptation Island Andrea confessa di non volere, per il momento, un figlio

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la seconda puntata trasmessa giovedì 9 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle sei coppie, due vip e quattro nip.

Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Andrea e Anna. Ecco cosa è successo.

Andrea e Anna a Temptation Island

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island viene trasmesso il video andato in onda nel corso della prima puntata della settima stagione del reality show in cui Anna affermava di voler provocare la gelosia del fidanzato Andrea. Lorenzo, parlando con Andrea consiglia: “Tu non hai peso, non sta apprezzando quello che stai facendo.

L’unica cosa che le interessa è che la metti incinta!”. Anna guarda un video che mostra Andrea mentre si confida con una single. Il ragazzo ammette che non è pronto a diventare padre: “Lei vuole un figlio, io no. Non mi stai chiedendo una villa, un orologio, mi chiedi una cosa che ci lega a vita e me lo chiedi sotto ricatto“. Una parola, “ricatto”, che non è stata particolarmente apprezzata da Anna, con la donna che esclama: “Lui sta crescendo con me, poi a 40 anni se ne va”.

Durante il falò Andrea guarda un video in cui Anna prosegue nell’intento di farlo ingelosire. Andrea, palesemente infastidito, dice: “La cosa che mi dispiace è che fa parlare male lui di me, io non parlo mai male di lei. O mi portate Anna qua o io vado di là.

Perché farmi stare male? Si comporta così per ottenere un figlio, ma il figlio si fa con amore“.