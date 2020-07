Andrea Damante sorprende i fan: l’annuncio speciale

Andrea Damante sorprende tutti i suoi fan con un annuncio speciale.

Andrea Damante sorprende tutti i suoi fan con un annuncio speciale ed inaspettato. Il dj ha deciso di condividere una bella notizia con i suoi follower, sul suo profilo Instagram. Negli ultimi giorni è stato al centro di una polemica che ha portato alla chiusura di un locale dove aveva fatto una serata.

Il locale in questione non aveva rispetto le norme in vigore per il Coronavirus e le foto che ha condiviso Damante sui social hanno portato a questa amara scoperta, che è stata denunciata. Il ragazzo ha voluto cambiare discorso e concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua musica.

Andrea Damante sorprende i fan

Il profilo social di Andrea Damante, che potrebbe sposare presto Giulia De Lellis, è sempre molto attivo. Questa volta è stato usato dal diretto interessato per dare un annuncio speciale a tutti i suoi follower. Il ragazzo aveva già spiegato di essere molto felice per la riapertura delle discoteche, che gli ha consentito di tornare a lavorare. La sua vita sentimentale e quella professionale vanno a gonfie vele.

L’annuncio a sorpresa di Andrea Damante riguarda la sua musica, come era prevedibile. Il dj ha comunicato l’uscita della nuova versione della sua canzone “Think About” e per i fan è stata una grande gioia.

Si tratta di una produzione del tutto nuova, che comprende tutte le voci in spagnolo. Andrea Damante ha definito questa canzone come “una bomba atomica“. Questo annuncio è arrivato dopo un momento di polemica e ha risollevato il morale dei fan di Damante, che lo seguono anche da quando è diventato un dj e che apprezzano la sua musica.