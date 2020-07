Anna Tatangelo nuovo fidanzato: la vita dopo Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato. La vita sentimentale dopo Gigi D'Alessio.

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato e si gode la sua vita sentimentale dopo Gigi D’Alessio. La cantante di Sora è pronta per una nuova vita e da quando ha chiuso la lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio ci sono stati davvero tanti cambiamenti, sia nella vita privata che nella vita professionale.

Ha cambiato il suo look, diventando bionda. Ha cancellato tutte le vecchie foto da Instagram e ha cambiato genere musicale, andando in cerca di continue novità. Adesso sembra essere arrivato anche il nuovo amore.

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato

Secondo quanto riporta Diva e Donna, Anna Tatangelo sarebbe fidanzata da qualche mese con uno dei suoi musicista. Dopo tanti anni di amicizia il loro rapporto si è trasformato e hanno deciso di iniziare una relazione.

Per il momento non è stato reso noto il nome di questo nuovo uomo che fa battere il cuore alla cantante. La Tatangelo ha sempre cercato di mantenere intatta la sua privacy, perciò potrebbe anche decidere di non svelare di chi si tratta.

Per il momento vuole parlare solo di musica, ma al Corriere della Sera ha svelato di aver mantenuto un buon rapporto con Gigi D’Alessio, con cui ha avuto dieci anni fa il piccolo Andrea. La fine della relazione sembra essere associata a grandi differenze caratteriali, ma il rispetto, la stima e l’affetto non sono finiti, anche perché saranno per sempre legati dal loro figlio. Pur mantenendo un ottimo rapporto, i due cantanti sono ormai molto distanti e Anna Tatangelo è pronta a vivere il suo nuovo amore.