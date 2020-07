A Temptation Island Antonella Elia parla spesso del suo ex Fabiano Petricone, che scatena la gelosia di Pietro Delle Piane

Si fomenta il gossip su Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo le ultime ammissioni della showgirl piemontese nella puntata di Temptation Island del 9 luglio 2020. In un video mostrato nella fattispecie a Pietro Delle Piane nel pinnettu, si è vista per l’appunto l’ex gieffina in compagnia del tentatore Alessandro Ubaldi.

Dopo una divertente gag con il colorito momento della pipì in acqua, l’ex spalla di Mike Bongiorno ha rivelato un dettaglio relativo alla sua vita personale che ha messo fuori gioco l’attore calabrese.

Antonella Elia: rivelazioni sull’ex

Antonellina ha di fatto ammesso di sentire ancora di nascosto il suo ex Fabiano Petricone, cancellandone poi chiamante e messaggi. A sua detta, infatti, Pietro sarebbe gelosissimo dell’ex compagno, che per lei rappresenta invece ancora un grande punto di riferimento.

Antonella Elia e Fabiano Petricone sono stati insieme per cinque anni, dal 2013 al 2018. La loro storia si è poi interrotta per volere della stessa soubrette, ma è rimasto un grande affetto reciproco. Petricone è un professore universitario e uno scrittore, nato a L’Aquila nel 1965.

Laureato in Lettere, ha anche ottenuto un Master in Comunicazione Istituzionale. All’inizio di quest’anno, Antonella Elia raccontò a “Vanity Fair” i motivi della rottura nonché cosa ha permesso loro di tener vivo un rapporto sincero.