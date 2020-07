Uno strano scatto postato da Belen su Instagram ha scatenato la fantasia dei fan: perché l'amico Mattia le toccava la pancia?

Belen Rodriguez è senza dubbio la protagonista indiscussa dell’ultimo periodo, soprattutto dopo la notizia del triangolo amoroso tra lei, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Dopo il ritorno di fiamma con l’ex marito, ora infatti la loro relazione sembra giunta definitivamente al capolinea.

I motivi che li hanno portati a separarsi nuovamente non sono ancora chiari, tuttavia i pettegolezzi più disparati continuano a circolare con estrema assiduità. Nelle scorse settimane si era addirittura vociferato di un possibile riavvicinamento con Andrea Iannone, incontrato in un locale milanese insieme al fratello Jeremias.

Visualizza questo post su Instagram Que linda que es la vida 🌊🌈 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 8 Lug 2020 alle ore 12:24 PDT

Belen: lo strano scatto con Mattia

Dopo l’ulteriore notizia sul possibile flirt tra Stefano De Martino e la presentatrice delle Iene, Belen ha deciso di passare qualche giorno di relax in barca con alcuni amici. La showgirl è stata di fatto avvistata al largo del meraviglioso golfo di Capri, dove anche l’ex ballerino di Amici ha passato un weekend insieme ai colleghi di Made In Sud. Proprio qui la modella è stata paparazzata in compagnia di Gianmaria Adinolfi, imprenditore partenopeo con il quale si è scambiata un focoso bacio.





Tuttavia sul profilo Instagram di Belen è apparso un post che la vede insieme all’amico Mattia, mentre quest’ultimo le tocca la pancia. Molte sono state le spiegazioni date dai fan, finché la diretta interessata ha spiegato che il ragazzo stava solo osservando l’ombelico dove c’era un piercing fatto molti anni prima.