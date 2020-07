Caterina Balivo passa a Mediaset? Ecco la risposta.

Caterina Balivo a settembre approderà su Canale 5? La risposta arriva direttamente da Mediaset. Sappiamo che la Balivo non condurrà più Vieni da Me su Rai 1, perché come lei stessa aveva spiegato ha voglia di cambiare e di dedicare più tempo alla famiglia.

Ovviamente ci saranno nuovi progetti per la conduttrice, ma ancora non sono ben chiari. Caterina Balivo ha spiegato che è aperta ad ogni progetto lavorativo, ma vuole fare qualcosa che abbia davvero valore. Inizia a circolare la voce secondo cui avrebbe deciso di spostarsi su Canale 5 e che ci sia già un programma pronto per lei.

Caterina Balivo su Canale 5

La voce del possibile passaggio di Caterina Balivo su Canale 5 ha fatto il giro del web.

Tvblog.it è riuscito a contattare i vertici Mediaset per avere una conferma o una smentita riguardo questa notizia. La risposta è stata molto chiara, in quanto non si è parlato di una trasmissione da affidare alla conduttrice. Per il momento, quindi, non ci sarebbe nessun passaggio da una rete all’altra per la Balivo, che continuerà a lavorare in Rai.

Tra Mediaset e Caterina Balivo non ci sono stati contatti, ma ci sono altre voci che la vogliono su La7 e su Sky. Sembrerebbe, però, che per il momento la conduttrice non abbia ricevuto una proposta così allettante da farle prendere una decisione definitiva, per cui per il momento è rimasta in Rai. La conduttrice si sta godendo la sua estate con la sua famiglia, lontana dai riflettori, in attesa di un progetto televisivo che riesca a coinvolgerla completamente.

Come lei stessa ha spiegato, ha un legame molto forte con la Rai, quindi difficilmente deciderà di lasciarla.