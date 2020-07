Pochi giorni dopo l'aggressione subita, Enzo Salvi ha informato i propri fan che che condizioni del pappagallo Fly sono in netto miglioramento.

A poco più di una settimana dall’aggressione subita a Ostia il comico Enzo Salvi ha aggiornato i propri fan in merito alle condizioni di salute del pappagallo Fly, colpito da una pietra nella mattinata del 29 giugno. Come confermato dallo stesso attore romano, l’animale sta ora molto meglio e la ferita causata dal colpo in testa si è finalmente rimarginata: “Sta in perfetta forma, oggi abbiamo fatto la visita di controllo e ringraziamo il dottore veterinario il quale ha confermato che Fly a Superman je spiccia casa”.





Enzo Salvi, le condizioni di Fly

Nella giornata del 9 luglio, Enzo Salvi aveva pubblicato un video su Facebook in cui aggiornava i propri follower sulle condizioni di Fly, ancora in convalescenza dopo il colpo ricevuto: “Con il passaggio del tempo, il sangue fuoriuscito dalla ferita e i cosiddetti liquidi interstiziali si seccano, creando la cosiddetta crosta.

Oggi al piccolo Fly e’ caduta, cancellando “solo visivamente “ un ricordo indelebile”.

Salvi ha inoltre pubblicato nella serata del 10 luglio il documento della clinica veterinaria di Roma in cui si certifica la completa guarigione del pappagallo: “Il pappagallo di presenta in buono stato di salute.

Non presenta alcun deficit neurologico e motorio e può essere reintrodotto gradualmente all’attività di volo libero”. Volo libero che proprio Fly stava svolgendo il 29 giugno quando fu aggredito da un ventenne del Mali, in seguito deferito dal’autorità giudiziaria per maltrattamenti sugli animali.