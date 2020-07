Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono ufficialmente lasciati. L'annuncio della dama di Uomini e Donne.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono ufficialmente lasciati. La loro relazione è stata piena di alti e bassi, tanto che ci hanno provato ben due volte a stare insieme. Tra di loro ci sono sempre stati incomprensioni, gelosie e altri problemi, che abbiamo imparato a conoscere durante le puntate del Trono Over di Uomini e Donne.

Ida ha spiegato quello che è successo in un’intervista per il magazine ufficiale della trasmissione, svelando i dettagli della loro crisi, che è iniziata durante la quarantena.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Ida, che ha parlato anche di Sirius, ha spiegato che la crisi è iniziata diversi mesi fa. “Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso” ha spiegato la Platano, che ha sottolineato che togliere l’anello di Riccardo per lei è stato un gesto istintivo.

I primi venti giorni di convivenza in quarantena sono andati bene, poi hanno iniziato a riaffiorare vecchie problematiche. Ad oggi i due non si sono ancora detti ufficialmente addio, ma non si vedono da mesi e lei è convinta che Guarnieri non può darle quello di cui ha bisogno.

Durante la quarantena, come ha raccontato Ida, Riccardo non ha voluto neanche mettere i vestiti nell’armadio nonostante lei gli avesse fatto spazio. Aspettava da tanti anni la possibilità di vivere con lui e sperava che fosse diverso, che anche per lui ci fosse lo stesso trasporto. “Sembrava come se Riccardo non fosse mai contento di nulla” ha spiegato la Platano. La donna sente il bisogno di essere felice e ha sottolineato che lui non ha voluto che si vedessero per chiarire.

“Ci abbiamo provato due volte a stare insieme, ma nella vita c’è anche bisogno di equilibrio” ha aggiunto la donna.