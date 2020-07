Ignazio Moser vittima di una disavventura: “Sono un disastro”

La disavventura che ha vissuto in queste ore Ignazio Moser.

Ignazio Moser è rimasto vittima di una disavventura, ma per fortuna ha ricevuto un grande aiuto. Ignazio Moser in questo periodo è spesso al centro del gossip, soprattutto per la presunta gravidanza della sua fidanzata Cecilia Rodriguez. Il ragazzo ha voluto condividere con i suoi follower la disavventura che ha vissuto, chiedendo loro aiuto per ritrovare la persona che è stata in grado di evitargli davvero tanti problemi.

Una persona che ha fatto un gesto davvero bello pieno di onestà e che lo ha davvero aiutato.

Ignazio Moser disavventura

Ignazio Moser, che è anche un bravissimo zio, si è definito come “un disastro” e ha raccontato a tutti i suoi follower quello che è accaduto, attraverso alcune storie Instagram.

Il ragazzo ha perso il portafogli mentre era in scooter e quando se ne è accorto ha subito pensato che non sarebbe mai riuscito a ritrovarlo. Era completamente privo di speranza, ma ha deciso di contattare la polizia, che gli ha subito dato una buona notizia, ovvero che una persona di buon cuore aveva portato da loro il suo portafogli.

Ignazio è rimasto talmente colpito che ha chiesto ai fan di aiutarlo a trovare questa persona. “Se qualcuno che è tra i miei follower conosce questa persona o è questa persona la ringrazio tantissimo” ha spiegato Moser, che ha aggiunto di voler dare un po’ di fiducia a tutta l’umanità. Un messaggio molto speciale, in un momento in cui tutti sono molto provati e la fiducia verso il prossimo è messa a dura prova.

Questa felicità potrebbe spingerlo ad annunciare la gravidanza della sua compagna Cecilia, di cui per il momento non hanno parlato.