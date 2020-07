Sta bene ma dovrà rimanere "tranquillo" per un po'. Salvatore Esposito operato dopo un incidente alla gamba. Sui social l'affetto dei fan.

Incidente per Salvatore Esposito. Su Twitter l’attore di Gomorra ha raccontato ai suoi fan cos’è successo.

L’attore di Gomorra, Salvatore Esposito, si è rotto una gamba ed è stato ricoverato in ospedale per un’operazione. L’artista ha fatto sapere sui social cos’è successo ed ha cercato di tranquillizzarli spiegando che non è niente di grave.

Nella foto appare lui in ospedale, sorridente, con un pollice alzato accanto ad un’equipe di medici ed infermieri.

Il messaggio sui social

“Never back down!! State tranquilli non è nulla di grave – spiega Salvatore Esposito -, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il professor Domenico Falco, la sua equipe, la direzione dell’Ospedale e tutti i dipendenti che mi hanno trattato come un KING!! #Stasenzapensieri”.

L’affetto dei fan

Salvatore sempre ai social affida le sue emozioni per i tanti messaggi che arrivano dopo la notizia della sua operazione.

“Mi state scrivendo in tanti e ci tenevo a tranquillizzarvi – ha dichiarato in una serie di storie su Instagram – . È un intervento di routine, una pulizia al tendine rotuleo. Ma tornerò presto, più forte di prima”. Coglie ancora una volta l’occasione per ringraziare tutti quelli che si stanno interessando del suo stato di salute: “Grazie a tutti ma non vi preoccupate perché anzi avrò più tempo da dedicarvi visto che devo stare con le stampelle per un po”.