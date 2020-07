Jeremias Rodriguez e Soleil hanno litigato, secondo alcuni indizi su Instagram.

Jeremias Rodriguez e Soleil hanno litigato, almeno secondo gli indizi svelati sui social. I due si sono lasciati da diverso tempo, ma Soleil è riuscita a rimanere in buoni rapporti sia con Jeremias che con le sorelle Rodriguez. Questo è quello che pensavano tutti fino a quando il Vicolo delle News ha svelato qualcosa di completamente diverso.

Jeremias e Soleil si sono incontrati a Capri ad una festa, come ha svelato il settimanale Chi parlando di Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Rodriguez, che è andato contro l’ex cognato Stefano De Martino, era in compagnia della sua nuova fidanzata Deborah. Da quel momento qualcosa nel rapporto con Soleil si sarebbe incrinato.

Jeremias Rodriguez e Soleil in lite

Dopo l’incontro casuale a Capri, qualcosa si è rotto nel rapporto tra i due ex fidanzati.

Soleil ha smesso di seguire su Instagram Jeremias, Belen e Cecilia. Poi ha cambiato idea e ha iniziato di nuovo a seguire la fidanzata di Moser. Le fan più attente hanno tenuto sotto controllo tutti questi movimenti social, giudicandoli davvero molto strani. Fino a poco tempo fa tra Jeremias e Soleil non c’era nessun tipo di problema, mentre ora la lite sembra essersi estesa anche alle sue sorelle.

Le ipotesi sulle motivazioni di questa lite sono tante, prima fra tutte il fidanzamento di Jeremias con Deborah. Soleil potrebbe essere gelosa del suo ex fidanzato? Per il momento entrambi mantengono il silenzio su questo argomento, per cui tutto continua a basarsi su pure e semplici ipotesi. Sicuramente tra i due qualcosa è cambiato e il loro rapporto non è più come prima.