Katia Pedrotti in montagna: sport e alimentazione

Katia Pedrotti si concentra sull'alimentazione e sullo sport per una vacanza in montagna.

Katia Pedrotti si sta godendo una vacanza in montagna, sempre molto attenta allo sport e all’alimentazione. L’ex concorrente del Grande Fratello, che nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto Ascanio Pacelli, che è diventato suo marito, si sta godendo un po’ di meritato relax con la sua famiglia.

La Pedrotti si trova in Valmalenco, luogo di cui è originaria, per trascorrere un po’ di tempo in mezzo alla natura insieme ai suoi figli. Da brava influencer quale è diventata, non rinuncia a mostrare gli outfit da montagna.

Katia Pedrotti in montagna

Le vacanze di Katia Pedrotti, che aveva dichiarato di non voler partecipare al Grande Fratello Vip, si stanno svolgendo in montagna, più precisamente in Valmalenco, e sono documentate da foto e video che l’influencer continua a pubblicare per coinvolgere il suo pubblico. Le foto condivise mostrano la sua bellezza e la sua perfetta forma fisica e sono state scattate dai suoi figli. “Sul cucuzzolo della montagna” ha scritto Katia Pedrotti, condividendo un suo scatto che ha ottenuto un grande successo.





La Pedrotti ha voluto sottolineare che pensa anche all’alimentazione e che cerca di concedersi un biscotto light in modo da stare lontana dal salame, cosa molto difficile. Katia, che avrebbe voluto tornare in tv con suo marito Ascanio, sta trascorrendo il tempo insieme alla madre e ai suoi figli, completamente immersa nella natura.

L’influencer è sempre sulla giusta onda e non perde occasione per sponsorizzare prodotti e mostrare la sua vita quotidiana. Katia ha una grande energia e ora in montagna ha sicuramente potuto ricaricare le batterie, grazie anche all’aiuto di sua madre, che sta organizzando giornate divertenti per i suoi nipoti, esattamente come faceva per i suoi figli.