Lucia Azzolina si è scagliata contro i giornali che hanno diffuso commenti sessisti sui suoi scatti in bikini.

Lucia Azzolina si è scagliata contro Dagospia e altre testate per i titoli che le hanno riservato dopo l’uscita degli scatti in bikini. Le foto della ministra hanno fatto il giro del web. La donna è stata paparazzata da Diva e Donna durante un bagno al mare a Sperlonga.

Un momento di relax per la Azzolina, che sta lavorando sodo ogni giorno. Il ministro dell’Istruzione si è concessa una pausa in spiaggia, per godersi le bellissime giornate estive di sole. La Azzolina, che è stata attaccata da Luca Bizzarri, non ha gradito il titolo scelto da Dagospia e si è sfogata durante una puntata di In Onda.

LUCIA AZZOLINA VA A BAGNARSI A SPERLONGA E VIENE PIZZICATA DA ”DIVA E DONNA” – LE FOTO https://t.co/nr2W7jX3Iu pic.twitter.com/3wTouy77OI — Dagospia (@_DAGOSPIA_) July 9, 2020

Lucia Azzolina, i commenti sul bikini

Le immagini di Lucia Azzolina in bikini, paparazzata da Diva e Donna, sono finite anche su Dagospia, che ha scelto un titolo particolarmente pungente per il suo articolo. Diverse definizioni che non sono andate giù al ministro dell’Istruzione, che ha preso davvero male ciò che è stato scritto su di lei. “Bikini blu, smalto rosso, chiappone impiegatizio da lavoro sedentario” è stato scritto su Dagospia.

Queste parole hanno colpito nel segno Lucia Azzolina.





La donna si è sfogata a In Onda, programma su La7 di David Parenzo e Luca Telese, dove è stata ospite. “Il sedere di un uomo è spiattellato sui giornali con lo stesso disprezzo?” ha chiesto il ministro dell’Istruzione.

“Avete mai visto un titolo sprezzante sulla pancia di Salvini? Il modo in cui è trattata la donna in politica in questo paese spesso è vergognoso” ha aggiungo la Azzolina, molto rammaricata per quanto è accaduto.