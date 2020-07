Ricordate Martha Rossi, ex cantante di Amici? Ecco cosa fa oggi la giovane che partecipò alla 7a edizione del talent show di Maria De Filippi

Lo storico talent show ideato e condotto da Maria De Filippi ha creato negli anni grandi successi. Anche se ricordiamo ovviamente solo alcuni dei protagonisti, sono stati tanti i concorrenti di Amici che si sono esibiti nel programma di Canale 5.

La settima edizione del 2007-2008 viene ad esempio ricordata per la vittoria di Marco Carta. Ma nella squadra blu di quell’anno gareggiava anche la brava Martha Rossi in veste di cantante. Come è dunque diventata oggi la promettente artista?

Martha Rossi oggi

Martha Rossi si classificò al 6° posto e nonostante dopo Amici sia sparita dalla tv, oggi continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Ha infatti recitato nel musical Peter Pan nel ruolo di Wendy, nonché in quello di protagonista in Biancaneve il Musical.

In seguito ha duettato con Bennato e si è persino esibita all’Arena di Verona. La sua grande voce non è passata inosservata anche all’estero, dov’è stata notata da Brian May, chitarrista dei Queen. Proprio lui la volle come protagonista del musical We Will Rock You, mentre su Instagram Martha Rossi è seguita da quasi 24mila iscritti.