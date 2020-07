Dopo averne dichiarato la presunta morte, le autorità californiane hanno ipotizzato che il corpo di Naya Rivera possa essere intrappolato sott'acqua.

Si stanno facendo largo tragiche ipotesi in merito alla scomparsa dell’attrice Naya Rivera, uscita nella giornata dell’8 luglio per una gita sul Lago Piru assieme al figlio Josey di quattro anni e mai più ritrovata. Dopo averne dichiarato la morte presunta venerdì 10, le autorità della California stanno infatti ipotizzando che il corpo della donna possa essere rimasto intrappolato sul fondo dello specchio d’acqua, il che renderebbe quasi impossibile ogni tipo di operazione di recupero.





Naya Rivera, forse il cadavere è intrappolato

L’allarme a seguito della scomparsa della donna è scattato poco dopo le ore 16 dell’8 luglio, quando un uomo che stava transitando nel lago ha notato l’imbarcazione della Rivera con a bordo soltanto il figlio piccolo.

In seguito al mancato ritrovamento dell’attrice, il vice sceriffo Chris Dyer ha dichiarati ai microfoni della Cnn: “Si presume si sia trattato di un incidente e che la donna possa essere annegata nel lago”.

Dopo che le ricerche della Rivera sono state derubricate a “operazioni di recupero”, le forze di polizia locali hanno affermato che probabilmente il cadavere si trova incastrato sul fondale del lago: “Se il corpo è intrappolato sott’acqua potrebbe non essere recuperato”.

Sconvolto l’ex marito

Non vuole lasciare al momento alcune dichiarazione invece l’ex marito di Naya Rivera, Ryan Dorsey, dalla quale nel 2016 ebbe il figlio Josey. Dopo il divorzio avvenuto nel 2018 la coppia aveva infatti ottenuto l’affidamento congiunto del bambino, ma a seguito della morte della moglie, Dorsey si è precipitato dal figlio come confermato anche da un amico: “È corso da suo figlio non appena ha saputo che è stato ritrovato da solo.

È andato a occuparsi di lui. Naya non era in contatto con Ryan. Non lo informava su cosa stesse facendo. È una circostanza orribile e speriamo per il meglio”.