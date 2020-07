Pago ha deciso di voltare finalmente pagina dopo l'addio a Serena Enardu: i nuovi progetti del cantautore sardo

Pago ha finalmente deciso di mettere una pietra sopra al passato che l’ha fatto soffrire, dove era presente anche la sua ex fidanzata Serena Enardu. Dopo anni d’amore insieme, è stata del resto l’ex tronista di Uomini e Donne a decidere di chiudere dopo la loro partecipazione a Temptation Island dello scorso anno.

Con l’esperienza al Grande Fratello Vip i due si erano poi riavvicinati, ma pochi mesi dopo è giunta la notizia della nuova rottura, che stavolta pare definitiva.

Pago non ha infatti nessuna intenzione di tornare sui suoi passi, trovando il coraggio di voltare pagina anche senza Serena. Questo è del resto un momento d’oro per l’artista sardo, che può avvalersi della grande opportunità di far musica seriamente. Cosa riserverà il futuro a questo personaggio così amato dal pubblico italiano?