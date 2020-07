Paola Perego è tornata a parlare dei suoi attacchi di panico rivelando di essersi rivolta a un esorcista per tentare di risolverli

Paolo Perego aveva già avuto modo di raccontare del complicato periodo alle prese con crisi di panico e ansia. In un’intervista a un noto settimanale di gossip, la conduttrice televisiva lo aveva descritto come un vero e proprio mostro, che l’ha accompagnata per tanto tempo e da cui ha fatto fatica a liberarsi.

I tentativi furono molti, al punto da arrivare persino a chiedere il consulto di un esorcista.

Visualizza questo post su Instagram Una delle giornate più significative della mia vita ❤️ Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) in data: 7 Lug 2020 alle ore 1:45 PDT

Paola Perego tra ansia e crisi

Paola Perego ha peraltro parlato di questa drammatica esperienza anche nel libro autobiografico dal titolo “Dietro le quinte delle mie paure”.

Nel volume la professionista svela di aver persino compiuto su di sé atti di autolesionismo, trovandosi in grandi difficoltà ad andare in tv e nel vivere serenamente la sua professione. Sul piccolo schermo era infatti costretta a nascondere le crisi, mantenendo sempre e costantemente il sorriso.

La conduttrice è poi riuscita a superare questo incubo soprattutto grazie all’analisi. Ora per lei le crisi di panico sono solo un brutto ricordo, di cui parla solamente per aiutare chi si trova a vivere la stessa situazione. Nel mentre, finita la sua prima esperienza come autrice, la compagna di Lucio Presta è pronta a tornare in tv dopo un anno di assenza. A settembre la rivedremo infatti su Rai 2 con una nuova trasmissione del pomeriggio dedicata a nipoti e nonni.