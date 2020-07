Bugo, la moglie non appare mai in pubblico: le motivazioni

I motivi per cui la moglie di Bugo non vuole mai apparire in pubblico.

Molti fan di Bugo si sono resi conto che la moglie non appare mai in pubblico e questo ha creato moltissima curiosità. Il cantante è stato uno dei protagonisti assoluti del Festival di Sanremo 2020, soprattutto per aver lasciato improvvisamente il palcoscenico in diretta per il fatto che il suo compagno Morgan aveva cambiato il testo della canzone per insultarlo mentre cantava.

Questo comportamento è costato ad entrambi la squalifica dal Festival e sono immediatamente diventati protagonisti di moltissime polemiche sul web.

La moglie di Bugo non appare in pubblico

Bugo non è solo famoso per quello che è accaduto al Festival di Sanremo, ma anche perché è un cantautore molto apprezzato. Si tratta di una persona molto riservata, che non ama stare sotto i riflettori e che difende sempre la sua privacy. Sappiamo che si è sposato con Elisabetta nel 2011, ma la donna non ama apparire in pubblico.

Elisabetta è una diplomatica di origini polacche e i due hanno aspettato solo un anno per convolare a nozze.





La moglie di Bugo, durante il loro fidanzamento, aveva ricevuto un’offerta di lavoro in India e proprio per questo motivo si sono trasferiti entrambi a New Delhi, dove si sono anche sposati.

Bugo, il cui vero nome è Cristian Bugatti, aveva spiegato in un’intervista di non essersi trasferito in India per ritrovare se stesso e seguire la spiritualità indiana, ma semplicemente per amore. Il fatto che Elisabetta sia una diplomatica e che vivono così lontani, porta la moglie di Bugo a non apparire mai in pubblico, felice di questa sua decisione.