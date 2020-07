ClioMakeUp torna in Italia dopo 12 anni: le motivazioni

ClioMakeUp svela le motivazioni per cui ha deciso di tornare in Italia dopo 12 anni a New York.

ClioMakeUp ha deciso di tornare in Italia dopo ben 12 anni trascorsi nella sua amata New York. Lo ha comunicato l’influencer stessa, attraverso le sue storie su Instagram. Dopo 12 anni dal trasferimento con il marito Claudio Midolo, game designer italiano, la donna pensa sia arrivato il momento di tornare a casa.

La coppia ha avuto due figlie, Grace Cloe Midolo, nata nel 2017, e Joy Claire Midolo, nata nel 2020. Tra poco più di un mese la famiglia tornerà in Italia.

ClioMakeUp torna in Italia, più precisamente in Veneto, che è la sua terra d’origine e dove possiede una casa.

Dopo 12 anni di esperienza americana, Clio e la sua famiglia sono pronti per ricominciare in Italia. Questo perché negli ultimi tempi vivere in America era diventato un vero e proprio disagio a causa della pandemia e di una gestione politica dell’emergenza molto particolare. La donna era molto spaventata quando stava per nascere la sua seconda bambina ed era in generale molto a disagio, per cui questo trasferimento era prevedibile.





La donna non vede la sua famiglia da molti mesi, come ha raccontato sui social. Ha cercato di farsi raggiungere dalla madre, ma a causa del Coronavirus è stato impossibile. L’unica scelta che le è venuta in mente, anche se molto drastica, è stata quella di lasciare New York per tornare in Italia, dove si sente più al sicuro.

Quando è scoppiata la pandemia, Clio era scappata a casa di alcuni amici fuori dalla Grande Mela, per via della corsa alle armi che si era scatenata in città. Era tornata in città solo dopo la nascita della piccola Joy.