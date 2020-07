Giancarlo Magalli ha risposto alle critiche parlando delle sostituzioni nelle sue trasmissioni.

Giancarlo Magalli risponde a tutte le critiche ricevute, portando avanti questo continuo confronto a distanza tra lui e gli ex colleghi de I Fatti Vostri. Il conduttore continua ad essere al centro della polemica a causa del suo comportamento con i colleghi, in particolare modo con le colleghe, e per il fatto che in molti credano che diversi protagonisti del programma siano stati mandati via e sostituiti a causa sua.

Dopo lo scontro continuo con Adriana Volpe, Magalli è stato attaccato da Marcello Cirillo.

Il solito astioso, di cui non voglio nemmeno fare il nome, ha dichiarato ai giornali che il prossimo anno a “I Fatti… Pubblicato da Giancarlo Magalli su Giovedì 9 luglio 2020

Giancarlo Magalli risponde alle critiche

Marcello Cirillo ha accusato Giancarlo Magalli di essere la causa dell’allontanamento di diversi volti noti de I Fatti Vostri, come ad esempio Roberta Morise e il maestro Demo Morselli.

Magalli ha utilizzato il suo profilo Facebook per rispondere a questa accusa e per fare chiarezza una volta per tutte. “Il solito astioso, di cui non voglio nemmeno fare il nome, ha dichiarato ai giornali che il prossimo anno a ‘I Fatti Vostri’ il maestro Demo Morselli non ci sarà per colpa mia e la fitta schiera dei giornalastri si è precipitata a diffondere la notizia senza prendersi la briga di verificare” ha scritto il conduttore.





Magalli ha spiegato che bastava telefonare a Demo Morselli, che considera una persona sincera e perbene, e lui stesso avrebbe confermato che il conduttore non c’entra nulla con la sua sostituzione. Anzi, Magalli spiega di essersi battuto moltissimo per evitarla e per evitare la sostituzione di Roberta Morise.

“Per amore di polemica si diffondono notizie false e diffamatorie alle quali potrei anche cominciare a rispondere con gli avvocati” ha aggiunto Magalli. Marcello Cirillo ha rilasciato queste dichiarazioni a RTL 102.5, dopo aver a lungo sostenuto Adriana Volpe nei continui scontri con Magalli.