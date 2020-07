Amore e lavoro: Paolo Fox ha rivelato come si evolveranno questi due parametri nel periodo settimanale dal 13 al 19 luglio secondo il suo oroscopo.

Come ogni sabato, Paolo Fox ha reso note le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio 2020: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 13 al 19 luglio 2020

Ottimo periodo per i nati sotto i segni del Cancro e dello Scorpione, quotati con cinque punti su cinque.

Buon periodo in generale anche per gli altri, tutti con almeno tre stelle su cinque.

Ariete

É una settimana che si può definire di interregno per quanto riguarda i nuovi sentimenti. Inoltre c’è un transito contrario di Mercurio che, insieme a Marte, può portare anche delle contestazioni. I single sono in fase di ricerca ma non è facile trovare la persona giusta.

Toro

Mercurio favorevole aiuta l’amore. Non è una fase critica ma potrebbero sorgere alcuni problemi a causa della propria consueta ed eccessiva prudenza.

Sul lavoro, Giove favorevole protegge nelle discussioni di ordine legale e promette anche qualche novità.

Gemelli

Da giovedì la Luna sarà in questo segno e pertanto sarà possibile fare degli incontri. Quando alla professione, le iniziative si concludono a proprio favore ma soltanto se ci si muove con calma. Luglio sarà un mese importante per completare un accordo.

Cancro

Mercurio nel segno regala la facoltà di trovare le parole giuste per farsi notare, dunque è il momento opportuno per farsi avanti qualora ci sia qualcuno di proprio gradimento.

La settimana è interessante anche per le coppie con la Luna in transito attivo nelle giornate dopo giovedì.

Leone

Con queste stelle si può anche incontrare qualche complicazione in amore: in particolare intorno a martedì ci sarà qualcosa da chiarire. Si possono fare conoscenze divertenti anche in vista del mese di agosto, ma attenzione a non trascinare fardelli e dubbi che derivano da storie finite agli inizi dell’anno o in crisi da gennaio.

Vergine

In questa settimana i nati del segno sono ancora affaticati perché Venere resta contraria, fortunatamente per l’ultimo mese. L’attenzione dovrà essere utilizzata per evitare le incomprensioni, soprattutto tra giovedì e venerdì.

Bilancia

C’è ancora qualcosa da chiarire, tanto che la giornata di domenica può diventare insidiosa. Basterà però fare attenzione alle parole e ai gesti e le polemiche potranno essere meno complicate da gestire. Si potrà comunque contare su una buona combinazione astrologica nella seconda parte della settimana.

Scorpione

Si apre davanti a sé una fase di recupero anche dal punto di vista emotivo. Sul lavoro finalmente arriverà una risposta: luglio, con Sole e Mercurio favorevoli insieme con Giove e Saturno, può regalare soddisfazioni a chi da tempo stava cercando novità o riconferme.

Sagittario

Durante la settimana sarà facile cadere in contraddizione, motivo per cui si raccomanda prudenza soprattutto nella giornata di venerdì. Anche per le coppie la situazione non è ancora completamente risolta ma il periodo è favorevole ad un tentativo di risolvere i problemi legati alla casa e alle finanze.

Capricorno

Martedì e mercoledì sono giornate interessanti per chi è in cerca dell’anima gemella. Sul lavoro si sta cercando di recuperare ciò che è stato perso negli ultimi mesi a causa dell’emergenza coronavirus ma bisogna ancora fare attenzione.

Acquario

Le stelle sono dalla propria parte: è una settimana in cui bisogna lasciarsi andare e lasciare che sia il cuore a parlare. Le giornate di giovedì e venerdì sono decisamente molto interessanti anche per curare le relazioni nate da poco, comunque da tenere in seria considerazione.

Pesci

Non è un periodo che può far nascere problemi ma possono accendersi contrasti che derivano da situazioni legate al passato. Le storie d’amore solide vanno invece avanti senza particolari problemi.