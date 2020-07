Stefano De Martino mette in vendita la sua barca a 295.000 euro.

Non c’è pace per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La loro è la storia dell’estate. Tutti non parlano d’altro se non del presunto tradimento del conduttore di Made In Sud con Alessia Marcuzzi. A lanciare la notizia era stato Dagospia.

Stando alle parole pubblicate dalla testata diretta da Roberto D’Agostino, la Rodriguez avrebbe scoperto, mentre era con il figlio Santiago, delle chat tra Stefano e Alessia. I tre protagonisti della vicenda hanno però smentito categoricamente questa cosa. Nonostante tutto, ancora si continua a parlare di loro. Se Belen è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo, anche per Stefano è giunto il momento di voltare pagina. Lo fa mettendo in vendita la sua barca, che ha il nome di suo figlio, Santiago.

Stefano mette in vendita la barca

Quando ancora erano uniti e felici, Belen e Stefano trascorrevano molte ore sulla loro barca. È stata proprio, si potrebbe dire, un vero e proprio nudo d’amore. Tutti ricordano le bollenti foto che la Rodriguez ha scattato sull’imbarcazione.

Adesso che la storia è finita è però tempo di rimuovere i ricordi. Probabilmente Stefano vuole chiudere definitivamente con il passato e, per farlo, vuole sbarazzarsi di tutte quelle cose che lo portano a questo periodo particolare della sua vita sentimentale. Ecco che, su un sito specializzato in vendita di imbarcazioni, è apparsa quella di cui è proprietario Stefano De Martino.





Il prezzo chiesto è 295.000 euro

La barca porta il nome di suo figlio, Santiago. La cifra che viene chiesta per l’acquisto è pari a 295.000 euro. Insomma, si tratterebbe di un vero e proprio oggetto di collezione per gli amanti del gossip e della cronaca rosa.

L’imbarcazione è stata immatricolata nel 2020 ed è lunga ben 12 metri circa.