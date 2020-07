Stefano De Martino e Emma Marrone sono tornati a scambiarsi like su Instagram.

Torna lo scambio di like su Instagram tra Stefano De Martino e Emma Marrone. I due hanno ripreso a frequentare i loro profili Instagram, e non hanno alcun problema a lasciare un segno del loro passaggio. La cantante è molto lontana dalla vita di De Martino da diversi anni, ma ora che il ballerino ha interrotto la sua storia d’amore con Belen Rodriguez sono iniziati di nuovo i movimenti social, da entrambe le parti.

Dopo dieci anni dalla loro storia d’amore nata tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, ci sono ancora molti fan che sperano in un ritorno di fiamma.

Visualizza questo post su Instagram Bar Stella 1994. Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 8 Lug 2020 alle ore 1:12 PDT

Stefano De Martino e Emma Marrone

Sono stati quattro i like che si sono scambiati i due ex fidanzati nelle ultime settimane.

Il primo risale al 30 Giugno, quando Emma ha apprezzato le foto sul campo di padellando. Il secondo è apparso il 1 Luglio, in un video girato in barca, e il terzo è arrivato pochissimi giorni fa, quando Stefano ha pubblicato un video di quando era piccolo e faceva i suoi primi passi di danza. Il quarto, invece, è stato lasciato da Stefano De Martino in alcuni scatti che ha pubblicato la cantante mentre era in visita ai Musei Vaticani.

Stefano, infatti, pare stia frequentando Mariana Rodriguez, con cui ha trascorso un romantico weekend a Napoli, con tanto di giro in barca.

la storia d’amore con Emma Marrone è molto lontana. Sono passati dieci anni da quando erano innamorati, prima dell’arrivo nella sua vita di Belen Rodriguez. Sicuramente si tratta solo di semplici like, ma i fan sperano in un ritorno di fiamma, proprio come è già successo tra Stefano e Belen, anche se si continua a parlare del flirt con Alessia Marcuzzi.