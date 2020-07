Piero Chiambretti diventa il nuovo conduttore di Tiki Taka.

Piero Chiambretti, che ha dovuto affrontare il Coronavirus, è il nuovo conduttore di Tiki Taka. Il programma non tornerà a settembre con una nuova veste su misura di Pierluigi Pardo, storico conduttore del programma sportivo, ma con un conduttore nuovo di zecca.

Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, la notizia è fondata perché già nelle scorse settimane erano iniziati rumors sulla presenza di Piero Chiambretti su due canali Mediaset contemporaneamente. Lo stesso conduttore, in un’intervista per La Stampa, aveva precisato che avrebbe raddoppiato gli impegni durante la nuova stagione televisiva.

Piero Chiambretti a Tiki Taka

Piero Chiambretti, su Adnkronos, ha ironizzato sull’argomento. “Non c’è nessuna firma ma se dovessi farlo il calcio farà un passo avanti e io un passo indietro.

Entrerò in punta di piedi, così sono anche più alto” ha spiegato il conduttore. Da settembre i suoi impegni raddoppiano. La Repubblica delle donne non solo è stata confermata, ma potrebbe avere anche una versione kids, sulla scia di Chi ha incastrato Peter Pan. Questa versione era già stata anticipata nella scorsa stagione, ma era stata accantonata per problemi di budget e di realizzazione a causa del Coronavirus, che Chiambretti è riuscito a superare.





“Ci sono stati diversi incontri sull’ipotesi di una mia conduzione a ‘Tiki Taka’. Ci dobbiamo incontrare ancora. È una proposta arrivata un po’ a sorpresa, sarebbe la prima volta nella mia storia televisiva che faccio un programma che non è mio, con una struttura già presente” ha spiegato Piero Chiambretti.

Il conduttore ha spiegato che cercherebbe di stare al suo posto, perché in questo caso il protagonista è il calcio, di cui è un appassionato.