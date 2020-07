In concomitanza con i più recenti gossip, ecco riemergere alcune passate dichiarazioni di Alessia Marcuzzi su Stefano De Martino

Il gossip che vede come protagonisti Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sta letteralmente conquistando tutti gli italiani, come una vera soap opera in diretta. Nonostante i tre abbiano reciprocamente smentito i rumors, le voci sul loro conto proseguono di fatto imperterrite.

Il presunto triangolo ha peraltro fatto riemergere vecchie foto nonché interviste interviste del passato, come lo scatto di loro tre abbracciati che sta ottenendo un boom di commenti e condivisioni sui social.

Alessia Marcuzzi, profluvio di complimenti

La foto in questione risale per la precisione al 2014, scattata in occasione di una festa di Simona Miele, grande amica sia di Belen che di Alessia. Oltre allo scatto suddetto, è stata tirata fuori anche un’intervista del gennaio del 2018, quando in previsione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi fece alcune precise dichiarazioni sulle pagine di un noto settimanale di attualità.





In quelle frasi la procace presentatrice dipinse il suo futuro inviato in Honduras come un gran lavoratore, ma soprattutto “bello e sexy”. “Ho voluto subito Stefano perché è amato dalle donne, è bello ed è sexy. È un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti.

L’ho anche sfidato sui social a fare alcuni esercizi fisici…”. Che bollisse già allora qualcosa in pentola?