Oltre al gossip sentimentale, Belen Rodriguez ha incantato il web con un outfit estivo molto etereo del valore di oltre 2000 euro

Da settimane al centro del gossip, Belen Rodriguez sta passando un’estate di fuoco per via delle sue vicissitudini sentimentali. Dopo aver ritrovato l’amore a fianco del marito Stefano De Martino, in piena quarantena i due si sono nuovamente lasciati, non si sa ancora bene per quali motivi.

La modella argentina è stata nel frattempo immortalata in barca mentre baciava appassionatamente l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, con il quale ha passato un weekend a Capri. Ma al di là dei pettegolezzi, a rendere memorabile la stagione estiva della showgirl sudamericana sono anche i look che sfoggia sui social.

Dopo il trend degli abiti a pois e la rivelazione del primo outfit per Tu Sì Que Vales, Belen ha dunque lasciato tutti senza fiato apparendo con un abito total white in seta e cotone che l’ha trasformata in una vera e propria regina. A primo impatto pare che la Rodriguez indossi un maxi dress, ma in realtà si tratta solo di un top abbinato a una gonna lunga, entrambi firmati Tory Burch.

L’effetto decisamente bucolico è stato poi raggiunto anche grazie al make up molto leggero della bella argentina.





Tuttavia in pochi immaginano è che il look da lei sfoggiato ha un prezzo vertiginoso. La canotta è infatti venduta a oltre 500 euro, mentre la gonna a circa 1500 euro, per un totale di oltre duemila euro.

In quante si ispireranno al fascino bohémien di Belen per rendere fresca e glamour la loro estate?