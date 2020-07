Ecco chi è l'uomo che ha conquistato diversi anni fa il cuore della food blogger Benedetta Rossi

Moltissimi sono i fan di Benedetta Rossi, una delle food blogger più note e seguite della penisola. La donna annovera del resto oltre 3 milioni di follower su Instagram, senza contare gli altri social dove posta videoricette e tanti consigli pressoché ogni giorno.

A proposito di ciò, di recente la professionista ha condiviso uno scatto dove sono emersi tanta ironia e parecchio amore. Nel dettaglio la Rossi si è mostrata ai follower teneramente abbracciata al marito Marco Gentili.

Benedetta Rossi: chi è il marito

La coppia era ultimamente finita al centro del gossip per via di una semplice battuta fatta in diretta su Instagram. In quell’occasione i due coniugi avevano annunciato che avrebbero dormito in stanze diverse, dando il via alle più diverse indiscrezioni relative a una possibile crisi coniugale.

Visualizza questo post su Instagram …di nuovo insieme ❤️😂 #gossippe Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta) in data: 8 Lug 2020 alle ore 12:36 PDT

Ovviamente nulla di tutto ciò è successo. In realtà Marco aveva solo passato la notte nella stessa stanza dove dorme il loro cane Nuvola, che in questo periodo non sta particolarmente bene. Benedetta Rossi e suo marito sono convolati a nozze nel 2009 alle Hawaii.

Nel 2019 hanno poi rinnovato le promesse del loro reciproco sentimento, che risale ai tempi dell’università. Ad Altidona, in provincia di Fermo, i due coniugi hanno poi costruito il loro agriturismo La Vergara e dalla loro unione è nato un figlio. Dopo tanti anni insieme, i due sembrano dunque ancora molto affiatati nonché molto innamorati l’uno dell’altra.