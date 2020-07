Antonella Fiordelisi si è detta preoccupata per la salute di Francesco Chiofalo, che non starebbe più facendo i dovuti controlli sanitari

Antonella Fiordelisi si è detta molto preoccupata per la salute di Francesco Chiofalo. Come sappiamo, il noto Lenticchio di Temptation Island ha sconfitto qualche tempo fa un tumore al cervello. Di recente, tuttavia, ha smesso di fare controlli e visite, tanto che la situazione sta mandando in fibrillazione la schermitrice salernitana.

Chiofalo e Antonella fra preoccupazione e convivenza

Antonella ha di fatto risposta a una lettera del fidanzato sul settimanale “Di Più” invitando il personal trainer a non trascurarsi. Lo ha inoltre spronato a sottoporsi ai dovuti controlli periodici al fine di prevenire eventuali futuri problemi di salute. La giovane ha infine chiesto alla sua dolce metà di smettere di fumare, vizio che il 31enne non è ancora riuscito a togliersi nonostante la malattia.

“Non vuoi più fare i controlli e non segui le terapie che ti danno i dottori. Accetterò di vivere con te solo se prometti di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo”. Così ha di fatto precisato la Fiordelisi nella missiva di cui sopra.

La sportiva ha tuttavia deciso di trasferirsi nella casa di Francesco Chiofalo a Roma per un periodo di prova. In questo torno di tempo Lenticchio dovrà seguire queste precise regole, inclusa quella di non alzarsi troppo tardi la mattina. Cambierà stile di vita per amore della sua bellissima fidanzata?