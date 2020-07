Gemma Galgani potrebbe dire addio a Uomini e Donne per una nuova fiamma? Le ultime indiscrezioni sulla dama torinese

Le indiscrezioni su Gemma Galgani sembrano non finire mai. Alcune recenti voci di corridoio hanno infatti rivelato che la dama torinese potrebbe essere impegnata in una nuova relazione al di fuori dagli studi di Uomini e Donne. Se state già pensando che si tratti di Nicola Vivarelli vi sbagliate di grosso.

Si parla infatti di un ex fidanzato dalla direttrice teatrale, che corrisponderebbe al nome di Luigi.

Gemma Galgani, nuovo amore?

Fonti anonime svelano dunque che Gemma si sia avvicinata a un uomo della sua stessa età, recuperando in poche parole una vecchia relazione. A far riaccostare la dama piemontese al suo ex sarebbe stata nello specifico la quarantena. Poco prima della chiusura obbligata in casa, la protagonista del dating show di Maria De Filippi avrebbe di fatto incontrato una persona che è stata per lei speciale in passato.





I due sarebbero andati a cena insieme, poi però Gemma ha iniziato la sua conoscenza con Sirius, quindi tutto si è fermato. Oltre ad avere 70 anni come lei, l’uomo in questione sarebbe un noto imprenditore del capoluogo sabaudo. La Galgani potrebbe dunque dire addio a Uomini e Donne per poterlo frequentare liberamente? Oppure potrebbe ricevere un nuovo ruolo all’interno del programma, magari quello di opinionista accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari? Le congetture sono sicuramente ancora molto precoci: bisognerà infatti attendere l’inizio della nuova stagione a settembre per sapere cosa succederà concretamente.