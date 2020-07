Un ex cavaliere di Gemma Galgani a Uomini e Donne si è sposato: come avrà reagito la dama alla notizia?

Chi segue Gemma Galgani fin dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, sicuramente ricorderà Rocco Fredella. In molti avranno ancora in mente le sue scenate nel dating show mariano, ma ovviamente anche la sua grande simpatia. Molto attivo sul suo profilo Instagram, dopo l’addio alla trasmissione l’ex cavaliere ha poi conosciuto la bella Doriana, con la quale sta insieme da circa un anno.

Rocco Fredella felice e coniugato

L’ex corteggiatore di Gemma è così innamorato da essersi detto pronto alle nozze già diverso tempo fa. L’amore tra Rocco e la sua Doriana è nato all’improvviso, ma in breve tempo l’uomo ha avviato le pratiche di divorzio per poterla sposare.

Da alcune immagini apparse sui social è dunque chiaro come i due siano riusciti a coronare il proprio sogno, giurandosi amore eterno. La notizia avrà certamente fatto piacere ai fan del programma di Maria De Filippi, che lo hanno sempre sostenuto. Ma cosa ne penserà la frizzante Gemma?

Ormai per Rocco la Galgani è solo un lontano ricordo, come da lui stesso dichiarato in una recente intervista. La dama torinese è stata del resto per lui una grande delusione nonché fonte di grande sofferenza, oggi per fortuna pienamente superata.