Un prete, don Alberto Ravagnani, nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip?.

Procedono senza sosta i provini per completare il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality campione di ascolti tornerà il prossimo autunno, sempre condotto da Alfonso Signorini. Mai come in questi giorni, Alfonso e tutta la sua squadra sono impegnati nel chiudere la rosa dei futuri inquilini della casa più famosa d’Italia.

Tanti sono i nomi che stanno circolando. Proprio nelle ultime ore, TvBlog, ha lanciato una clamorosa anticipazione. Stando alle informazioni in suo possesso, infatti, potrebbe prendere parte alla nuova edizione del reality anche un prete. Si tratta di Don Alberto Ravagnani. “TvBlog è in grado di dirvi che Don Alberto ha sostenuto un provino che pare sia andato molto bene per il GF Vip 5. Lui ha entusiasmato tutto il gruppo che sta lavorando al cast della prossima edizione del reality prodotto in collaborazione conBanijay-Endemol, gruppo capitanato da Alfonso Signorini”.





Un prete nel cast del Gf Vip

Se la notizia fosse davvero certa e confermata, si tratterebbe di un vero colpaccio per Alfonso Signorini e il suo team. Mai, in venti anni di programma, è entrato nella casa un prete. Molte volte, quando il programma era ancora condotto da Alessia Marcuzzi, si era fatta viva questa ipotesi, però, mai concoretizzatasi.

Questa volta, invece, sembra esserci tanta certezza. Di certo, la presenza in casa di un esponente della comunità religiosa sarà fonte di grande dibattito, non solo in puntata ma anche tra il pubblico. A maggior ragione se all’interno della casa, don Alberto si ritroverà anche Rocco Siffredi.

Adesso deciderà il Vescovo

La decisione sulla sua possibile partecipazione al reality di Canale 5 adesso spetta alla Curia. Sarà, infatti, solamente il Vescovo a decidere se dare o meno l’ok.

Proprio negli ultimi giorni, il nome di don Alberto è balzato sui social, dove è molto attivo, per una bella chiacchierata avuta con il rapper Fedez. Insieme al marito di Chiara Ferragni, infatti, hanno parlato di una piaga che affligge il mondo religioso, quello della pedofilia. La sua presenza nel loft di Cinecittà, sicuramente, darà spunto a molti punti interessanti.