Giulia Salemi ha risposto personalmente in merito alle indiscrezioni sulla sua liaison con il rapper Shiva.

Giulia Salemi si è legata al rapper Shiva? Nei giorni scorsi sui social è spuntato un video che ritraeva i due insieme in un locale, e immediatamente il tam tam sui social ha reso sempre più insistenti le indiscrezioni sulla loro presunta liaison.

Giulia Salemi e Shiva: il video

Un video sui social ha mostrato per la prima volta Giulia Salemi in compagnia del rapper Shiva, ma a svelare la verità sulla presunta liaison tra i due ci ha pensato la stessa ex gieffina che, in macchina con Gabriele Parpiglia, ha risposto con un secco “no” alle domande riguardanti un suo rapporto col rapper. Giulia Salemi sarebbe dunque ancora single dopo la lunga e travagliata liaison con Francesco Monte (sbocciata all’interno della casa del Grande Fratello Vip oltre un anno fa).





Da poco è uscito il suo libro “Agli uomini preferisco il cioccolato”, in cui tra le altre cose ha ripercorso alcune delle sue storie d’amore più famose. L’ex gieffina ha svelato di non provare rancore verso il suo famoso ex (già balzato alle cronache per la sua lunga storia con Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen) oggi legato a Isabella De Candia.

“Ho amato e mi sono sentita anche amata in certi momenti e quindi sono felice così. Non ho alcun tipo di rancore perché ognuno poi si è rifatto la propria vita”, ha confessato a proposito della sua liaison con Francesco Monte. Ora che la liaison con Shiva è stata smentita, quale sarà il prossimo flirt di Giulia Salemi?