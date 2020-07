Ilary Blasi, la spesa in costume e shorts bollenti

Ilary Blasi fa la spesa in costume da bagno e manda in tilt i social con uno scatto provocante.

Ilary Blasi ha sedotto i fan dei social mostrandosi durante una capatina al supermercato in vacanza. Per l’occasione la showgirl ha deciso di sfoggiare una mise comoda quanto sensuale: costume da bagno, shorts rosso fiamma e infradito.

Ilary Blasi in costume al supermercato

Ha fatto il pieno di like uno scatto via social in cui Ilary Blasi si è mostrata mentre era intenta a fare la spesa con costume e pantaloncini. In tanti hanno lodato la forma fisica della showgirl e il suo look a dir poco sensuale. Tra i commenti allo scatto non sono mancati anche messaggi offensivi e critiche: oltre a quelli riguardanti i pantaloncini “troppo corti” c’è anche chi se l’è presa con la conduttrice per non aver indossato la mascherina protettiva, oggetto obbligatorio nei luoghi chiusi al fine di scongiurare la possibilità di nuovi contagi.

Visualizza questo post su Instagram Shopping Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 12 Lug 2020 alle ore 8:49 PDT

Ilary Blasi e suo marito Francesco Totti hanno trascorso la quarantena a Roma, chiusi in casa insieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Mentre la showgirl si è lamentata per la ricrescita ai capelli (dovuta ai mesi di lontananza dal suo parrucchiere), Totti ha intrattenuto i fan dei social con alcuni video su TikTok in compagnia dei suoi adorati tre figli.

L’ex calciatore non ha mai fatto segreto di desiderare anche un quarto bambino, mentre Ilary si è più volte detta soddisfatta così. La coppia è convolata a nozze nel 2005 e oggi i due sembrano essere più innamorati che mai.