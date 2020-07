Ivan Cottini ha lanciato un personale appello a Maria De Filippi: diventerà il primo tronista in carrozzina di Uomini e Donne?

L’appello a Maria De Filippi è arrivato direttamente da Ivan Cottini in un articolo apparso su “Libero Quotidiano”. L’ex fotomodello si è infatti detto pronto per il trono di Uomini e Donne, chiedendo alla padrona di casa di dargli una possibilità in tal senso.

Se il suo desiderio si avverasse, si tratterebbe del primo tronista in carrozzina, una vera e propria novità per il popolare dating show pomeridiano di Canale 5.

Ivan Cottini pronto per il trono

Ivan Cottini ha 35 anni e da circa 7 è malato di sclerosi multipla. Nonostante la malattia, il giovane ha le idee molto chiare nonché un ottimo feeling con la tv, avendo già partecipato a Ballando con le Stelle.

Il giovane si è anche esibito sul rinomato palco del Festival di Sanremo, ma ora l’obiettivo dichiarato è quello di tornare sul piccolo schermo per cercare di ritrovare l’amore.

La sua love story con Valentina è infatti finita a causa delle troppe assenze del ballerino, che dedica molto tempo alla danza. Ad ogni modo la nuova sfida di Ivan è stata lanciata, tocca adesso alla De Filippi accettarla o meno. Sappiamo del resto che la signora di Mediaset è sempre molto attenta alle novità, pertanto un trono in carrozzina potrebbe essere un’idea parecchio allettante per il suo show del pomeriggio.