Luca Laurenti, il retroscena sulla moglie: “Credevo mi tradisse”

Luca Laurenti ha svelato un retroscena inedito su sua moglie e l'amico di sempre, Paolo Bonolis.

Luca Laurenti e sua moglie, Raffaella Ferrari, sono ormai sposati da moltissimo tempo. A prestare la coppia è stato l’amico di sempre Paolo Bonolis, e a tal proposito lo stesso Laurenti ha svelato un retroscena inedito.

Luca Laurenti: la moglie

Dalla metà degli anni ’90 Luca Laurenti è legato a Raffaella Ferrari, sua compagna inseparabile e madre di suo figlio Andrea. A presentare la coppia sarebbe stato il collega e amico di sempre Paolo Bonolis, e a detta di Laurenti in un primo momento lui avrebbe creduto che tra i due ci fosse qualcosa di più che una semplice amicizia. Il celebre conduttore ha rivelato di non aver dato inizio al suo rapporto con Raffaella Ferrari fino a quando non è stato certo che tra lei e Bonolis non ci fosse nulla di importante.





Oggi anche il celebre collega di Luca Laurenti è felicemente sposato: al suo fianco è sempre presente la moglie Sonia Bruganelli, spesso presa di mira sui social per i suoi “eccessi di lusso”. A quanto pare l’amicizia quasi trentennale tra Laurenti e Bonolis durerebbe ancora oggi ed entrambi amerebbero trascorrere il loro tempo insieme, anche al di fuori degli studi tv.

In passato si è vociferato anche che i due avessero avuto qualche discussione all’interno degli studi televisivi, notizia sempre smentita da entrambi.

Luca Laurenti ha un unico figlio, Andrea, mentre Paolo Bonolis è padre di 5 figli (due dei quali avuti dalla sua ex moglie, Diane Zoeller).