Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati hanno preso un importante decisione a 25 anni dalle loro nozze.

A sorpresa Maria Grazia Cucinotta si è raccontata a cuore aperto: l’attrice ha rivelato che si sposerà per la seconda volta con suo marito, Giulio Violati, e si è lasciata andare ad alcune confidenze piccanti.

Maria Grazia Cucinotta: la confessione

A 25 anni dal loro primo incontro Maria Grazia Cucinotta e suo marito Giulio Violati hanno deciso di rinnovare la loro promessa di amore eterno: i due convoleranno a nozze per la seconda volta a ottobre (emergenza Coronavirus permettendo).

Oggi l’attrice e suo marito sono più felici che mai, e a confessare il segreto dietro la loro unione felice c’ha pensato la stessa Cucinotta, senza risparmiarsi i dettagli piccanti: “L’intesa sessuale è sempre stata importante per tenerci uniti e con gli anni è migliorata”, ha affermato.

La coppia ha una figlia, Giulia, nata nel 2001. L’attrice non ha nascosto di aver vissuto in passato momenti di crisi, specialmente quando lei e suo marito hanno tentato – invano – di avere insieme un secondo figlio. “Mi sono sentita una nullità come donna”, ha ammesso Maria Grazia Cucinotta. Oggi fortunatamente i momenti bui sembrano essere superati, e lei e Giulio Violati hanno deciso di ribadire la loro promessa di amore eterno.

L’attrice ha affermato di considerare suo marito “l’unico vero amore della sua vita”, e in tanti si chiedono già cosa avranno preparato i due in occasione del loro 25esimo anniversario di nozze (e se qualche ospite vip sarà presente al ricevimento).