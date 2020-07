Amore in vista tra Marica Pellegrinelli e Marco Borriello? Gli scatti inequivocabili dei due.

Dopo la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti e dopo una liaison con Charley Vezza si sono susseguite numerose indiscrezioni circa nuovi e presunti flirt di Marica Pellegrinelli. La modella è stata pizzicata anche in compagnia del famoso ex di Belen Rodriguez, Marco Borriello.

Marica Pellegrinelli e Borriello: le foto

Marica Pellegrinelli è stata sorpresa in compagnia di Marco Borriello in quelli che, secondo alcuni, sarebbero stati atteggiamenti decisamente intimi: dalle foto circolate in rete si vede la modella abbracciare il famoso ex calciatore, ma i due non sono stati sorpresi nell’atto di baciarsi. L’estate scorsa Marica Pellegrinelli si è separata consensualmente dal marito, Eros Ramazzotti, padre dei due figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria.

Oggi il famoso cantante è single e più volte ha difeso l’ex dagli attacchi social definendola una “madre esemplare”.











Dopo la liaison con Charley Vezza (misteriosamente naufragata alcuni mesi fa) Marica Pellegrinelli non è uscita allo scoperto con nessuna nuova fiamma, e adesso sono in tanti a credere che tra lei e Borriello possa esserci qualcosa di più che una semplice amicizia.

I due confermeranno mai l’indiscrezione? Per il momento sui social tutto tace ma i fan dei due sono in attesa di conoscere la verità dietro agli scatti circolati nei giorni scorsi. Marica Pellegrinelli svelerà mai qualche dettaglio in più sulla sua vita privata?