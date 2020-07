Sabrina Paravicini tumore: le condizioni di salute

Sabrina Paravicini ha pubblicato uno sfogo riguardo la sua malattia e la terapia che sta seguendo.

Sabrina Paravicini, un anno fa, ha ricevuto una diagnosi di tumore maligno al seno. L’attrice ha sempre riportato tramite i social ogni novità sulle sue condizioni di salute, per tenere aggiornati i fan, anche nei momenti più difficili.

La Paravicini si mantiene molto attiva sui social e parla della sua malattia, dell’intervento che ha dovuto fare e del suo grande coraggio, che dimostra ogni giorno. L’attrice ha condiviso uno sfogo sul suo profilo Instagram, spiegando di aver deciso di concentrarsi in modo particolare sulla pazienza.

Sabrina Paravicini parla del tumore

Sabrina Paravicini ha scoperto di aver il cancro nel 2019 e da quel momento per lei è iniziato un momento davvero molto difficile. Non ha smesso neanche un giorno di aggiornare i fan sulla sua malattia e le sue condizioni di salute, dimostrando sempre la sua determinazione e la sua forza di volontà, che l’ha portata a non perdere mai il suo entusiasmo. L’attrice è tornata a parlare sui social network, spiegando che non può esporsi al sole perché la radioterapia le ha compromesso la pelle, di non poter fare attività fisica perché non ha la forza e di aver avuto diversi problemi a causa delle medicine.





“Mi sto allenando alla pazienza. Aspetto il giorno in cui potrò correre di nuovo, il giorno che un ciuffo di capelli mi cadrà sulla guancia, il giorno in cui potrò fare una lunga vacanza al mare. Intanto, mi concentro sul ‘dentro’ che poi è il ‘fuori’ perché la nostra essenza determina le nostre scelte, le nostre azioni, la nostra vita” ha scritto su Instagram Sabrina Paravicini, che ha dimostrato ancora una volta la sua grande forza.