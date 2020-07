Stefano De Martino mette in vendita la sua barca? Per il diretto interessato si tratta dell'ennesima fake news.

Non c’è pace per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La loro è la storia (o meglio, la fine della loro relazione e il presunto tradimento del conduttore di Made in Sud con Alessia Marcuzzi) dell’estate. A lanciare la notizia era stato Dagospia.

Stando alle parole pubblicate dalla testata diretta da Roberto D’Agostino, la Rodriguez avrebbe scoperto, mentre era con il figlio Santiago, delle chat tra Stefano e Alessia. I tre protagonisti della vicenda hanno però smentito categoricamente questa cosa. Ma non è tutto: Stefano è al centro delle cronace rosa anche per la notizia della sua presunta volontà di vendere la barca “Santiago”; notizia prontamente smentita proprio dallo staff del ballerino.

La barca di Stefano De Martino

Quando ancora erano uniti e felici, Belen e Stefano trascorrevano molte ore sulla loro barca, un vero e proprio nido d’amore. Tutti ricordano le bollenti foto che la Rodriguez ha scattato sull’imbarcazione. Si tratta di una barca immatricolata nel 2020 e lunga ben 12 metri circa. Come detto, porta il nome del figlio di Belen e Stefano, Santiago. Nonostante le voci circolate e mai confermate, il ballerino diventato famoso grazie ad Amici non sarebbe intenzionato a venderla, fa sapere il suo staff.





Rettifica del 12 luglio

Nella precedente versione di questo articolo si riportava la notizia della presunta volontà da parte di Stefano De Martino di vendere la barca “Santiago”. La notizia è stata smentita dallo staff del ballerino e conduttore televisivo in data 12 luglio 2020.